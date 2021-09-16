Отчисленный из ЦСКА Майк Джеймс продолжит карьеру в «Монако»
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Отчисленный из московского ЦСКА защитник Майк Джеймс договорился о подписании контракта с «Монако», сообщает BasketNews. По информации источника, Джеймс получит «солидную компенсацию» от ЦСКА, контракт с которым был рассчитан до 2023 года.
Напомним, ранее стало известно, что ЦСКА официально расторг контракт с американским баскетболистом.
Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В последнее время Майк выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2, после чего с ним расторгли контракт.
Ранее сообщалось, что в услугах американца заинтересованы сразу несколько европейских клубов.
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