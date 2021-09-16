Димитрис Итудис рассказал о влиянии Душана Ивковича на его карьеру и жизнь

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о влиянии легендарного специалиста Душана Ивковича на его карьеру и жизнь.



«Для меня это очень эмоциональный момент, трудно подобрать слова. У Дуды — прекрасная жена Нена и два замечательных сына Петар и Павле, но я чувствовал себя его спортивным сыном. Это большая честь и привилегия, что я встретил такого тренера и человека, и я всегда буду помнить уроки, которые получил от него. Его дружба была бесценна так же, как и его вера, доверие ко мне. Он был моим сердцем и душой… К сожалению, у меня не было возможности встретиться с Дудой прошлым летом, но я был с его сыном Павле на Халкидики, и мы планировали встретиться все вместе в этом сезоне в Белграде или Москве… Мои соболезнования семье Ивковичей и всем, кто его знал», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

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