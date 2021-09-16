Андрей Воронцевич объяснил, почему отказал европейским клубам и выбрал УНИКС

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич рассказал, почему выбрал для продолжения карьеры казанскую команду.
«Агенты провели очень хорошую работу: общались со многими клубами. В том числе с клубами из Европы. Это команды, выступающие и в Евролиге, и в Еврокубке. Мы со всеми открыто вели диалог. Предложение, которое поступило от УНИКСа, меня полностью устроило. Выступая за УНИКС, я имею возможность играть в Евролиге и остаться дома, в своей стране. Так что я здесь долго не размышлял. Я в УНИКСе и ни о чём не жалею. Меня абсолютно всё устраивает», — цитирует Воронцевича «Матч ТВ».
Последним клубом Воронцевича был «Нижний Новгород», который он покинул по окончании сезона Единой лиги ВТБ. В одиннадцати матчах за свой бывший клуб в Единой лиге ВТБ Андрей набирал в среднем 10,5 очка, 5,7 подбора, 1,3 передачи, 0,8 перехвата и 1,0 блок-шота.
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