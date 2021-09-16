Звёзды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис могут выступить на непривычных позициях в новом сезоне. Журналист Джейк Фишер рассказал, что Леброна хотят чаще задействовать на позиции тяжёлого форварда, а Дэвиса планируют использовать в качестве центрального.



«Агент Рич Пол говорил другим агентам, что Леброн и Энтони переходят на позиции четвёртого и пятого номеров. Таким образом, Леброн сможет дать своим ногам отдых в плей-офф и делать более лёгкие броски», — написал Фишер в «твиттере».



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

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