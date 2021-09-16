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Отказавшийся переходить в ЦСКА Айзея Томас постарается попасть в состав «Голден Стэйт»

Отказавшийся переходить в ЦСКА Айзея Томас постарается попасть в состав «Голден Стэйт»
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Известный баскетболист Айзея Томас, ранее отказавшийся переходить в московский ЦСКА, попробует попасть в состав клуба НБА. Игрок пройдёт просмотр в «Голден Стэйт Уорриорз». Отметим, что Томас отклонил приглашение армейцев именно из-за желания выступать в Национальной баскетбольной ассоциации.

Айзея пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут, с реализацией трёхочковых 25%.

За карьеру звёздный защитник успел поиграть за «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

Ранее агент Айзеи Томаса прокомментировал слухи о переходе своего клиента в ЦСКА.

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