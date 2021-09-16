«Парма» обыграла французский «Ле-Ман» в квалификации Лиги чемпионов

Пермская «Парма» одержала победу во втором квалификационном раунде баскетбольной Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Соперником российской команды был французский клуб «Ле-Ман». Счёт матча — 82:69 (20:13, 18:23, 21:16, 23:17).

Баскетболисты пермского клуба уверенно выиграли стартовый игровой отрезок. Вторая четверть сложилась для российского клуба неудачно, но после большого перерыва на площадке вновь доминировали баскетболисты «Пармы», что обеспечило команде уверенную победу.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Ле-Мана» Скотт Бэмфорт (22 очка).

Ранее стало известно, что «Парма» официально сменила название на «Парма-Париматч». Таким образом, в новом сезоне в Единой Лиге ВТБ, а также в Лиге чемпионов команда выступит под названием «Парма-Париматч» и «Parma-Parimatch» соответственно.

Ранее в квалификации «Парма» взяла верх над израильским «Хапоэлем» (79:76).