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«Парма» обыграла французский «Ле-Ман» в квалификации Лиги чемпионов

«Парма» обыграла французский «Ле-Ман» в квалификации Лиги чемпионов
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Пермская «Парма» одержала победу во втором квалификационном раунде баскетбольной Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Соперником российской команды был французский клуб «Ле-Ман». Счёт матча — 82:69 (20:13, 18:23, 21:16, 23:17).

Баскетболисты пермского клуба уверенно выиграли стартовый игровой отрезок. Вторая четверть сложилась для российского клуба неудачно, но после большого перерыва на площадке вновь доминировали баскетболисты «Пармы», что обеспечило команде уверенную победу.

Лига чемпионов ФИБА. 2-й квалификационный раунд
16 сентября 2021, четверг. 21:30 МСК
Ле-Ман
Ле-Ман, Франция
Окончен
69 : 82
Парма
Пермь, Россия
Ле-Ман: Бэмфорт - 22, Томас - 16, Гозен - 10, Тарпей - 10, Cunningham - 5, Chery - 2, Батист - 2, Букер - 2, Veraghe, Мьенанди, Нарас
Парма: Хилл - 17, Жукаускас - 14, Параховский - 11, Юшкявичюс - 10, Мейерис - 8, Воронов - 7, Платунов - 6, Жмако - 5, Буланов - 2, Понитка - 2, Куров, Шейко

Самым результативным игроком матча стал защитник «Ле-Мана» Скотт Бэмфорт (22 очка).

Ранее стало известно, что «Парма» официально сменила название на «Парма-Париматч». Таким образом, в новом сезоне в Единой Лиге ВТБ, а также в Лиге чемпионов команда выступит под названием «Парма-Париматч» и «Parma-Parimatch» соответственно.

Ранее в квалификации «Парма» взяла верх над израильским «Хапоэлем» (79:76).

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