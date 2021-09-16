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Расселлу Уэстбруку в NBA 2K дали рейтинг ниже, чем пропустившему два года игроку

Расселлу Уэстбруку в NBA 2K дали рейтинг ниже, чем пропустившему два года игроку
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук в новой NBA 2K получил общий рейтинг 86. Любопытно, что пропустивший два сезона игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон был оценён выше — его рейтинг составил 87.

Томпсон — трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Атакующий защитник пропустил последние два сезона из-за разрыва крестообразных связок и ахиллова сухожилия. Ожидается, что Томпсон не сможет помочь «Уорриорз» и на старте регулярного чемпионата НБА-2021/2022. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Боб Майерс на пресс-конференции по итогам сезона-2020/2021.

Ранее Расселл Уэстбрук сделал экстравагантную причёску в стиле Денниса Родмана. В таком образе игрок посетил знаменитый бал Института костюма Met Gala.

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