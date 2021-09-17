«Барселона» потеряла одного из лучших шутеров команды на четыре месяца
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Баскетбольная «Барселона» потеряла атакующего защитника Алекса Абринеса примерно на четыре месяца. По информации Eurohoops, один из лучших шутеров команды перенёс операцию на левом колене.
Летом Абринес подписал новое соглашение с «Барселоной» до 30 июня 2026 года. Абринес выступает за каталонский клуб уже пять лет. В составе «Барселоны» он завоевал шесть различных титулов. Из каталонского клуба он уезжал в НБА, выступая за «Оклахома-Сити Тандер».
В чемпионате Испании сезона-2020/2021 28-летний Абринес провёл 39 матчей, в среднем набирая 7,8 очка при 2,8 подборах.
Ранее «Барселона» представила трёх капитанов на сезон-2021/2022. На данную роль выбраны Пьер Ориола, Кори Хиггинс и Никола Миротич.
Новость по теме«Барселона» представила трёх капитанов на сезон-2021/2022
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