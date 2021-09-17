«Барселона» потеряла одного из лучших шутеров команды на четыре месяца

Баскетбольная «Барселона» потеряла атакующего защитника Алекса Абринеса примерно на четыре месяца. По информации Eurohoops, один из лучших шутеров команды перенёс операцию на левом колене.



Летом Абринес подписал новое соглашение с «Барселоной» до 30 июня 2026 года. Абринес выступает за каталонский клуб уже пять лет. В составе «Барселоны» он завоевал шесть различных титулов. Из каталонского клуба он уезжал в НБА, выступая за «Оклахома-Сити Тандер».



В чемпионате Испании сезона-2020/2021 28-летний Абринес провёл 39 матчей, в среднем набирая 7,8 очка при 2,8 подборах.



Ранее «Барселона» представила трёх капитанов на сезон-2021/2022. На данную роль выбраны Пьер Ориола, Кори Хиггинс и Никола Миротич.

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