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Грег Попович высказался о скончавшемся легендарном тренере Душане Ивковиче

Грег Попович высказался о скончавшемся легендарном тренере Душане Ивковиче
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович сделал заявление после смерти легендарного Душана Ивковича.

«Душан Ивкович был культовой фигурой в мире баскетбола. Он заметно выделялся благодаря своим личным качествам и был исключительным мастером игры. Время, которое я провёл с Дудой в Европе или США, всегда было наполнено чудесными моментами и ясным пониманием того, что рядом с тобой особенный человек. Мои сердечные соболезнования Нене и семье в эти сложные времена», – приводит слова Поповича «Твиттер» «Сан-Антонио».

Ивкович умер на 78-м году жизни. Ивкович тренировал «Партизан» (Сербия), ПАОК, «Олимпиакос», АЕК (Греция), «Анадолу Эфес» (Турция), ЦСКА и «Динамо» (Россия), а также возглавлял сборную Югославии.

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