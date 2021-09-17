В ESPN назвали ожидаемых чемпиона, лучшего новичка и обладателей других наград сезона НБА

Эксперты ESPN ответили на ряд вопросов по поводу сезона-2021/2022 в НБА.

Большинство экспертов ESPN считают, что «Бруклин Нетс» станет победителем нового сезона НБА. «Бруклин» (80 очков по итогам голосования, 78,9% первых мест) в опросе с большим отрывом опережает «Лос-Анджелес Лейкерс» (49 очков, 15,8% первых мест) и «Милуоки Бакс» (30 очков, 5,3% первых мест).

Второй номер драфта-2021 атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин станет лучшим новичком сезона НБА по версии экспертов ESPN. Грин набрал 75 очков (72,2% первых места) опередил первого номера драфта разыгрывающего «Детройт Пистонс» Кейда Каннингема (58 очков, 27,8% первых мест).

Лидеры по прогнозам на другие награды: лучший тренер года — Эрик Споэльстра («Майами Хит»), лучший оборонительный игрок сезона — Руди Гобер («Юта Джаз»), лучший шестой игрок — Джордан Кларксон («Юта Джаз»), самый прогрессирующий игрок — Майкл Портер-младший («Денвер Наггетс»).