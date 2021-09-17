Ричард Джефферсон назвал самого талантливого игрока, которого видел. Это не Леброн

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон рассказал о самом талантливом игроке, который ему встречался за время карьеры. По словам Ричарда, им является бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, восьмикратный участник Матча звёзд НБА Винс Картер. Отметим, что Ричард упомянул лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, но выбор сделал всё-таки не в его пользу.



«Я никогда не видел никого похожего на Винса Картера. Да, мне посчастливилось играть с Леброном, но этот парень умел всё. Завершать левой рукой, забивать сверху левой, лэй-ап на 360 градусов, владение мячом на уровне разыгрывающего. Для меня он самый талантливый игрок, которого я когда-либо видел в своей жизни», — сказал Джефферсон в эфире NBA on ESPN.

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