Майк Джеймс официально подписал контракт с новым клубом после отчисления из ЦСКА
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«Монако» объявил о подписании контракта с американским защитником Майком Джеймсом.
ЦСКА официально расторг контракт с Джеймсом в сентябре. Соглашение Майка с московским клубом дейстовало ещё два года, за которые он должен был получить 5 млн долларов. Условия расторжения сделки не разглашаются. Джеймс покинул ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом, который сторонам не удалось урегулировать..
Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». Некоторое время Майк выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2, после чего с ним расторгли контракт.
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