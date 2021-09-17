Майк Джеймс официально подписал контракт с новым клубом после отчисления из ЦСКА

«Монако» объявил о подписании контракта с американским защитником Майком Джеймсом.

ЦСКА официально расторг контракт с Джеймсом в сентябре. Соглашение Майка с московским клубом дейстовало ещё два года, за которые он должен был получить 5 млн долларов. Условия расторжения сделки не разглашаются. Джеймс покинул ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом, который сторонам не удалось урегулировать..



Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». Некоторое время Майк выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2, после чего с ним расторгли контракт.



