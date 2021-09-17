Названы бюджеты ЦСКА, «Зенита» и других российских клубов Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила бюджеты российских клубов в сезоне-2020/2021. Как сообщается в телеграм-канале «Перехват», лидером по этому показателю является московский ЦСКА, чей бюджет в минувшем сезоне составил ₽ 2,69 миллиарда. На втором месте с бюджетом ₽ 1,92 млрд находится «Зенит», на третьем — «Химки» (₽ 1,67 млрд).
Отметим, бюджеты составлены без принятия во внимание доходов от продажи билетов, мерчандайзинга и призовых. Это исключительно поступления по спонсорским договорам, вклады членов, акционеров, а также субсидии, пожертвования и бюджетное финансирование.
Бюджеты российских клубов Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/2021:
ЦСКА – 2,69 млрд
«Зенит» – 1,92 млрд
«Химки» – 1,67 млрд
«Локомотив-Кубань» – 1,25 млрд
УНИКС – 1,03 млрд
«Парма» – 344 млн
«Нижний Новгород» – 275 млн
«Енисей» – 197 млн
«Автодор» – 183 млн.
- 17 сентября 2021
-
13:56
-
13:31
-
12:59
-
12:37
-
12:01
-
11:41
-
10:36
-
10:30
-
09:21
-
08:27
-
00:52
- 16 сентября 2021
-
23:55
-
23:17
-
22:22
-
21:00
-
20:21
-
19:23
-
18:16
-
17:25
-
16:48
-
15:48
-
14:13
-
13:06
-
12:53
-
12:34
-
12:11
-
12:05
-
11:13
-
10:44
-
09:32
-
00:51
- 15 сентября 2021
-
23:55
-
22:55
-
22:00
-
20:45