Названы бюджеты ЦСКА, «Зенита» и других российских клубов Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила бюджеты российских клубов в сезоне-2020/2021. Как сообщается в телеграм-канале «Перехват», лидером по этому показателю является московский ЦСКА, чей бюджет в минувшем сезоне составил ₽ 2,69 миллиарда. На втором месте с бюджетом ₽ 1,92 млрд находится «Зенит», на третьем — «Химки» (₽ 1,67 млрд).

Отметим, бюджеты составлены без принятия во внимание доходов от продажи билетов, мерчандайзинга и призовых. Это исключительно поступления по спонсорским договорам, вклады членов, акционеров, а также субсидии, пожертвования и бюджетное финансирование.



Бюджеты российских клубов Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/2021:

ЦСКА – 2,69 млрд

«Зенит» – 1,92 млрд

«Химки» – 1,67 млрд

«Локомотив-Кубань» – 1,25 млрд

УНИКС – 1,03 млрд

«Парма» – 344 млн

«Нижний Новгород» – 275 млн

«Енисей» – 197 млн

«Автодор» – 183 млн.