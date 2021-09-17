Шакил О'Нил назвал величайшего игрока, который никогда не выигрывал титул

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил ответил на вопрос о величайшем игроке, который никогда не выигрывал титул. По мнению О'Нила, таковым является звёздный экс-баскетболист НБА, 11-кратный участник Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Аллен Айверсон. Об этом Шакил заявил в эфире Scoop B Radio.



Айверсон ни разу не становился чемпионом НБА. При этом в его арсенале множество наград лиги. Помимо прочего, Аллен становился самым ценным игроком НБА, получал награду Новичка года НБА, становился MVP Матча всех звёзд.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Ранее трёхкратный чемпион НБА, игрок «Финикс Санз» Джавэйл Макги рассказал, как издевательства Шакила повлияли на его карьеру.