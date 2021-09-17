«Лейкерс» надеются заполучить двух многократных участников Матча звёзд на рынке выкупа

«Лос-Анджелес Лейкерс» рассчитывают заполучить двух многократных участников Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации на рынке выкупа. Речь идёт о тяжёлом форварде «Кливленд Кавальерс» Кевине Лаве и разыгрывающем защитнике «Хьюстон Рокетс» Джоне Уолле. Об этом сообщил эксперт Йоси Гозлан.
«Я уже убедился, что они ожидают Кевина Лава или Джона Уолла и хотят, чтобы каждый из них смог договориться о выкупе контракта со своими командами», — приводит слова Гозлана Hoopshype.
В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории НБА. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.
В частности, защитнику Расселлу Уэстбруку 32 года, форвардам Кармело Энтони и Тревору Аризе 37 и 36 лет соответственно. Центровому Дуайту Ховарду – 35, атакующим защитникам Уэйну Эллингтону – 33, Кенту Бэйзмору – 32. Лидеру клуба Леброну Джеймсу в декабре исполнится 37.
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