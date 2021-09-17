Иванов: «Жальгирису» приказали выйти из Лиги ВТБ и не играть с враждебным государством

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов высказал мнение о выходе из турнира «Жальгириса» и других литовских клубов.



«Нам очень жаль, что из Единой лиги ВТБ ушёл «Жальгирис» и все литовские клубы. Литва – это баскетбольная страна. Для них гораздо большая трагедия, чем для нас, что их сборная не отобралась на Олимпиаду. В Литве баскетбол – это спорт номер один. У них сильные клубы, у них-то молодых игроков воспитывают прекрасно. Но решение, почему они не играют в Единой лиге ВТБ, сто процентов политическое. Им было приказано выйти из Единой лиги ВТБ и не играть с враждебным государством. Они откровенно используют спорт как политику. Ждать тут нечего», – приводит слова Иванова «Р-Спорт».