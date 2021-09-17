Стало известно, сколько «Матч ТВ» заплатил Единой лиге ВТБ за телеправа

Стало известно, какую сумму пришлось заплатить «Матч ТВ» за приобретение телеправ на показ матчей предстоящего сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ. Речь идёт о 40 млн рублей. Об этом рассказал глава лиги Сергей Кущенко.



«Перед началом нового сезона мы подписали контракт с «Матч ТВ» о телевизионных правах. Общая сумма превышает 40 млн рублей», — приводит слова Кущенко ТАСС.



«До этого сезона они не платили нам ничего, но пришлось подвинуться. Поэтому мы с ними перезаключили контракт, и это не конечная цифра, я уверен», — добавил почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.



В предстоящем сезоне в Единой лиге ВТБ выступят 12 клубов, включая восемь российских – ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Енисей», «Нижний Новгород», «Парма» и «Автодор». Иванов поделился мнением о возможности расширить турнир за счёт клубов из России.

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