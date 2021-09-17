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Стало известно, сколько «Матч ТВ» заплатил Единой лиге ВТБ за телеправа

Стало известно, сколько «Матч ТВ» заплатил Единой лиге ВТБ за телеправа
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Стало известно, какую сумму пришлось заплатить «Матч ТВ» за приобретение телеправ на показ матчей предстоящего сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ. Речь идёт о 40 млн рублей. Об этом рассказал глава лиги Сергей Кущенко.

«Перед началом нового сезона мы подписали контракт с «Матч ТВ» о телевизионных правах. Общая сумма превышает 40 млн рублей», — приводит слова Кущенко ТАСС.

«До этого сезона они не платили нам ничего, но пришлось подвинуться. Поэтому мы с ними перезаключили контракт, и это не конечная цифра, я уверен», — добавил почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

В предстоящем сезоне в Единой лиге ВТБ выступят 12 клубов, включая восемь российских – ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Енисей», «Нижний Новгород», «Парма» и «Автодор». Иванов поделился мнением о возможности расширить турнир за счёт клубов из России.

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