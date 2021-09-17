Эксперт назвал дуэт современных звёзд, который доминировал бы больше Джордана и О'Нила

Аналитик FOX Sports Шэннон Шарп считает, что дуэт Леброна Джеймса и Кевина Дюранта мог бы превзойти по своему величию Майкла Джордана и Шакила О'Нила.
«У Майкла Джордана никогда не было игрока, который мог бы бросить ему вызов в вопросе величия. Скотти Пиппен был счастлив играть роль Робина, быть вторым лучшим, и именно им он был. Никто не достиг тогда такого уровня. Мы видели Шака, когда Коби Брайант начал бросать ему вызов, после чего сразу же возникли трения. Я считаю, что в таком сценарии Шак должен был быть номером один, а Джордан — присоединиться к нему.
Что касается настоящего времени, то хочется сказать о Леброне и Кевине Дюранте. Эти два парня могут играть с кем угодно, это не имеет значения. Я видел, как Дюрант играл с тремя разными командами и абсолютно разными игроками, и ему это было неважно. Я видел, как Леброн мог сработать с каждым, с кем бы он ни играл. Они могут играть друг с другом безо всяких проблем», — сказал Шэннон Шарп в эфире FOX Sports.
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