Третий номер драфта НБА 2006 года продолжит карьеру в России

УНИКС согласовал контракт с атакующим защитником О Джеем Мэйо, сообщает «БИЗНЕС Online».
Мэйо был выбран под третьим номером на драфте НБА 2008 года «Мемфис Гриззлиз» и стал одним из ключевых игроков команды уже в первом сезоне. Набирая 18,5 очка, он вошёл в символическую сборную лучших новичков НБА.
Затем Мэйо провёл в составе «Мемфиса» ещё три года. В сезоне-2010/2011 команда с его участием дошла до полуфинала Западной конференции, где уступила «Оклахома Сити-Тандер» (3:4). В 2012-м он перешёл из «Мемфиса» в «Даллас Маверикс», где провёл один сезон. Следующие три года он выступал за «Милуоки Бакс». Всего на счету баскетболиста 547 матчей в НБА. Его средняя статистика за карьеру — 13,8 очка, 3,1 передачи и 2,9 подбора.
После 2018-го в карьере Мэйо начался заокеанский этап. Он выступал в чемпионате Пуэрто-Рико, Тайваня и Китая. УНИКС станет первым европейским клубом в биографии 33-летнего игрока.
Казанский клуб в следующем сезоне выступает в Евролиге. Регулярный чемпионат команда откроет 1 октября, когда примет на своей площадке «Зенит». В составе казанцев выступает ещё один игрок с многолетним опытом в НБА Марио Хезонья. 26-летний хорват играл за «Орландо», «Нью-Йорк» и «Портленд».
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