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Джейсон Кидд объяснил, почему Лука Дончич не смог выиграть медаль Олимпиады со Словенией

Джейсон Кидд объяснил, почему Лука Дончич не смог выиграть медаль Олимпиады со Словенией
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд объяснил, почему Луке Дончичу не удалось выиграть медаль Олимпийских игр в Токио вместе со сборной Словении.

«Думаю, Дончич преуспел на международной арене. Он не боится брать на себя ответственность. Этим летом он проделал невероятную работу, приведя свою страну на Олимпийские игры, впервые пройдя квалификацию. Люди не думали, что это случится. Получить возможность выиграть медаль и вовсе было невероятно.

К сожалению, я думаю, что под конец у Луки просто кончился запал, но он сделал всё, что мог. Его команда была на высоте, он заставил этих ребят выглядеть невероятно хорошо. Но он не испугался брать на себя ответственность. Он невероятно выступил на Олимпиаде», — цитирует Кидда Essentially Sports.

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