3-кратный чемпион НБА назвал преимущество титула в «Лейкерс» по сравнению с «Голден Стэйт»
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Трёхкратный чемпион НБА, игрок «Финикс Санз» Джавэйл Макги рассказал о разнице между титулами в «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».
«Я сказал, что больше всего мне понравилось играть с Леброном, когда я был первый год в «Лейкерс». Но мои слова просто обрезали, вырвали из контекста. Мне нравилось играть с Леброном, потому что я был центровым стартовой пятёрки, у меня был рекорд карьеры по играм в старте. В том году у меня было удивительное количество очков. Так что да, я просто наслаждался успехом. В «Голден Стэйт» мне играть не нравилось, но мне нравилось побеждать. Мне нравилось тусоваться с этими парнями. Но они все были эгоистами», — приводит слова Джавэйла Макги Fadeaway World.
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