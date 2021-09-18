«Кливленд» объявил о подписании контракта с экс-игроком «Зенита» Пангосом

Клуб НБА «Кливленд Кавальерс» в «Твиттере» официально объявил о подписании контракта с разыгрывающим защитником Кевином Пангосом.
По информации СМИ, 28-летний баскетболист подписал двухлетний контракт. В прошлом сезоне Пангос выступал за «Зенит». Он сыграл в 26 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 12,5 очка и 1,9 подбора. В нынешнее межсезонье к игроку проявлял интерес московский ЦСКА.
О подписании контракта «Кливленда» с Пангосом журналисты сообщали ещё в начале осени, однако официально о трансфере не объявлялось. По информации СМИ, зарплата за первый год контракта в размере $ 1,67 млн полностью гарантирована, на второй сезон действует опция команды. «Кливленд» стал проявлять интерес к Пангосу ещё в прошлом месяце. В Европе кроме «Зенита» Пангос выступал за «Барселону», «Жальгирис» и «Гран-Канарию».
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