Шакил О'Нил назвал главную угрозу для «Лейкерс» в новом сезоне
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Прославленный баскетболист, а ныне эксперт и телеведущий Шакил О'Нил поделился мыслями о самой большой угрозе для «Лос-Анджелес Лейкерс» в новом сезоне. Для калифорнийского клуба таковой, по мнению Шакила, является «Юта Джаз». Об этом Шакил заявил в эфире ESPN, когда ему задали соответствующий вопрос.
В сезоне-2019/2020 «Лейкерс» завоевали чемпионский титул, однако в минувшем клуб вылетел в первом раунде плей-офф.
В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, возраст которых достиг отметки в 32 года или больше.
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