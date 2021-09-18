Шакил О'Нил назвал главную угрозу для «Лейкерс» в новом сезоне

Прославленный баскетболист, а ныне эксперт и телеведущий Шакил О'Нил поделился мыслями о самой большой угрозе для «Лос-Анджелес Лейкерс» в новом сезоне. Для калифорнийского клуба таковой, по мнению Шакила, является «Юта Джаз». Об этом Шакил заявил в эфире ESPN, когда ему задали соответствующий вопрос.

В сезоне-2019/2020 «Лейкерс» завоевали чемпионский титул, однако в минувшем клуб вылетел в первом раунде плей-офф.

В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, возраст которых достиг отметки в 32 года или больше.