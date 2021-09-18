Bleacher Report составил рейтинг топ-25 молодых игроков НБА. Зайон Уильямсон на 4 месте

Bleacher Report опубликовал собственный список лучших игроков в возрасте до 25 лет, играющих в Национальной баскетбольной ассоциации.



На первом месте в этом рейтинге оказался защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич. Создатели рейтинга отметили атакующее мастерство Дончича – а имено его чувство мяча, видение и контроль ситуации, а также подчеркнули, что он не имеет себе равных практически среди всех игроков НБА.



Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум на второй строчке. В Bleacher Report отметили, что за его плечами уже четыре сезона в НБА, а сам игрок стремительно прогрессирует.



На третьем месте оказался разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг, в игре которого отдельно отметили атакующий потенциал.



Тяжёлому форварду «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайону Уильямсону отвели четвёртое место. По мнению создателей рейтинга, ситуация с его будущим выглядит несколько туманной. Атлетизм и габариты Зайона могут сыграть злую шутку с ним, и в будущем он может начать испытывать проблемы со здоровьем.



Полный рейтинг лучших молодых игроков по версии Bleacher Report:

1. Лука Дончич

2. Джейсон Тейтум

3. Трей Янг

4. Зайон Уильямсон

5. Бэм Адебайо

6. Девин Букер

7. Шей Гилджес-Александр

8. Ламело Болл

9. Джа Морант

10. Джейлен Браун

11. Майкл Портер-младший.

12. ДеАарон Фокс

13. О'Джи Ануноби

14. ДеАндре Эйтон

15. Брэндон Ингрэм

16. Джамал Маррей

17. Энтони Эдвардс

18. Джон Коллинз

19. Джарен Джексон мл.

20. Ар Джей Барретт

21. Лонзо Болл

22. Тайриз Халлибертон

23. Майлз Бриджес

24. Джарретт Аллен

25. Колин Секстон