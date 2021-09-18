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Представлен рейтинг лучших европейских чемпионатов. Единая лига ВТБ на втором месте

Представлен рейтинг лучших европейских чемпионатов. Единая лига ВТБ на втором месте
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Eurohoops представил ежегодный рейтинг лучших европейских лиг.

Единая лига ВТБ сохранила второе место в топ-10. Его она занимала и в прошлом году. На первой строчке рейтинга испанская АСВ. Замыкает тройку чемпионат Турции.

«В целом ВТБ остаётся самой богатой лигой в Европе, и цифры, опубликованные вчера, подтверждают это. Главной проблемой для лиги остаётся очень низкий интерес со стороны местной аудитории, за очень редкими исключениями. Информация о продаже телевизионных прав за полмиллиона евро является самым большим доказательством вышеизложенному. Кроме того, это отражается на проблемах, с которыми в последние годы сталкивается сборная России, а также сказывается на нехватке талантов высокого уровня», – говорится в описании к Единой лиге ВТБ.

Рейтинг лучших европейских чемпионатов по версии Eurohoops:

1. Чемпионат Испании
2. Единая лига ВТБ
3. Чемпионат Турции
4. Чемпионат Италии
5. Чемпионат Франции
6. Чемпионат Германии
7. Чемпионат Греции
8. Адриатическая лига
9. Чемпионат Израиля
10. Чемпионат Литвы

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