Представлен рейтинг лучших европейских чемпионатов. Единая лига ВТБ на втором месте

Eurohoops представил ежегодный рейтинг лучших европейских лиг.

Единая лига ВТБ сохранила второе место в топ-10. Его она занимала и в прошлом году. На первой строчке рейтинга испанская АСВ. Замыкает тройку чемпионат Турции.



«В целом ВТБ остаётся самой богатой лигой в Европе, и цифры, опубликованные вчера, подтверждают это. Главной проблемой для лиги остаётся очень низкий интерес со стороны местной аудитории, за очень редкими исключениями. Информация о продаже телевизионных прав за полмиллиона евро является самым большим доказательством вышеизложенному. Кроме того, это отражается на проблемах, с которыми в последние годы сталкивается сборная России, а также сказывается на нехватке талантов высокого уровня», – говорится в описании к Единой лиге ВТБ.

Рейтинг лучших европейских чемпионатов по версии Eurohoops:

1. Чемпионат Испании

2. Единая лига ВТБ

3. Чемпионат Турции

4. Чемпионат Италии

5. Чемпионат Франции

6. Чемпионат Германии

7. Чемпионат Греции

8. Адриатическая лига

9. Чемпионат Израиля

10. Чемпионат Литвы