«Зенит» обыграл УНИКС благодаря 33 очкам Напьера и вышел в финал Суперкубка Лиги ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл казанский УНИКС в матче полуфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 83:76.



Первый игровой отрезок прошёл в равной борьбе, по его итогам командам не удалось выявить сильнейшего — 23:23. Однако уже во второй четверти питерскому клубу удалось совершить рывок в пять очков и повести в счёте к большому перерыву.

В третьей четверти «Зениту» удалось увеличить преимущество до восьми очков. В заключительной десятиминутке казанцы предприняли попытку отыграться, однако она не увенчалась успехом. Итоговый счёт встречи — 83:76 (23:23, 23:18, 19:16, 18:19).



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Шабазз Напьер, набравший 33 очка. В составе казанцев 22 очка на свой счёт записал Марио Хезонья.

Во втором полуфинале турнира сыграют московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань».