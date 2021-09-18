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«Зенит» обыграл УНИКС благодаря 33 очкам Напьера и вышел в финал Суперкубка Лиги ВТБ

«Зенит» обыграл УНИКС благодаря 33 очкам Напьера и вышел в финал Суперкубка Лиги ВТБ
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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл казанский УНИКС в матче полуфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 83:76.

Первый игровой отрезок прошёл в равной борьбе, по его итогам командам не удалось выявить сильнейшего — 23:23. Однако уже во второй четверти питерскому клубу удалось совершить рывок в пять очков и повести в счёте к большому перерыву.

В третьей четверти «Зениту» удалось увеличить преимущество до восьми очков. В заключительной десятиминутке казанцы предприняли попытку отыграться, однако она не увенчалась успехом. Итоговый счёт встречи — 83:76 (23:23, 23:18, 19:16, 18:19).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Шабазз Напьер, набравший 33 очка. В составе казанцев 22 очка на свой счёт записал Марио Хезонья.

Суперкубок Единой лиги ВТБ. 1/2 финала
18 сентября 2021, суббота. 16:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Хезонья - 22, Браун - 12, Канаан - 12, Браун - 7, Джекири - 6, Узинский - 6, Зайцев - 5, Воронцевич - 4, Списсу - 2, Валиев, Клименко, Комолов
Зенит: Напьер - 33, Мики - 13, Бэрон - 11, Лойд - 8, Пойтресс - 7, Зубков - 6, Карасёв - 2, Понитка - 2, Захаров - 1, Вольхин, Пушков, Топтунов

Во втором полуфинале турнира сыграют московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань».

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