Андре Игуодала назвал современного игрока, изменившего восприятие баскетбола

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала считает, что его одноклубник Стефен Карри изменил восприятие современного баскетбола.



«Раньше ты считался мягким, если ты получал удовольствие от игры. Высоко оценивали людей, вроде Чарльза Баркли, Энтони Мэйсона из „Нью-Йорка“, Чарльза Оукли. Если ты улыбался на площадке, то это считалось слабостью. Правильным считалось стремиться к стилю „Нью-Йорка“ времён Пэта Райли. Но Стефен Карри изменил это. Он привнёс улыбки, исполнял шимми и бросал с середины площадки», — цитирует Игоудалу Clutch Points.



Ранее Кевин Дюрант сделал выпад в адрес Стефена Карри. Игроки долгое время вместе выступали за «Голден Стэйт».

Карри — трёхкратный чемпион НБА, двукратный обладатель награды самому ценному игроку регулярного чемпионата.