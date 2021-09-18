Эван Фурнье отреагировал на переход Майка Джеймса в «Монако»

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Эван Фурнье отреагировал на переход разыгрывающего Майка Джеймса в «Монако».



«Никто не готов к тому, что Майк Джеймс собирается делать в чемпионате Франции», — написал Фурнье в своём «твиттере».



Напомним, 17 сентября «Монако» объявил о подписании контракта с американским защитником.



ЦСКА официально расторг контракт с Джеймсом в сентябре. Соглашение Майка с московским клубом действовало ещё два года, за которые он должен был получить $ 5 млн. Условия расторжения сделки не разглашаются. Джеймс покинул ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом, который сторонам не удалось урегулировать.



Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В последнее время Майк выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2, после чего с ним расторгли контракт.