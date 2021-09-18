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«Парма» проиграла украинскому «Прометею» в квалификации Лиги чемпионов

«Парма» проиграла украинскому «Прометею» в квалификации Лиги чемпионов
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Пермская «Парма» потерпела поражение в третьем квалификационном раунде баскетбольной Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Соперником российской команды был украинский клуб «Прометей». Счёт матча — 67:65 (20:13, 21:15, 24:8, 18:13).

«Прометей» с первой четверти захватил инициативу в матче, поведя со счётом 20:13 к первому перерыву. Во втором игровой отрезке отставание «Пармы» достигло 13 очков.

В третьей десятиминутке пермской команде удалось совершить рывок и не только отыграться, но и вырваться вперёд — к заключительной четверти счёт на табло был 52:49 в пользу пермяков. Однако в заключительной четверти сильнее оказался «Прометей» — 18:13 по итогам десятиминутки и 67:65 по итогам встречи.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Д'Анджело Харрисон, набравший 20 очков. В составе пермяков отличился Евгений Воронов, набравший 15 очков.

Лига чемпионов ФИБА. 3-й квалификационный раунд
18 сентября 2021, суббота. 18:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
65 : 67
Прометей
Каменское, Украина
Парма: Воронов - 15, Хилл - 10, Юшкявичюс - 10, Жмако - 8, Мейерис - 8, Платунов - 5, Параховский - 4, Жукаускас - 3, Понитка - 2, Буланов, Куров, Шейко
Прометей: Stephens - 20, Харрисон - 20, Петров - 6, Эванс - 6, Доу - 4, Липовый - 3, Лукашов - 3, Сидоров - 3, Campbell - 2, Klimov, Tykhonov, Беликов

Ранее стало известно, что «Парма» официально сменила название на «Парма-Париматч». Таким образом, в новом сезоне в Единой Лиге ВТБ, а также в Лиге чемпионов команда выступит под названием «Парма-Париматч» и «Parma-Parimatch» соответственно.

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