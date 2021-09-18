«Парма» проиграла украинскому «Прометею» в квалификации Лиги чемпионов

Пермская «Парма» потерпела поражение в третьем квалификационном раунде баскетбольной Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Соперником российской команды был украинский клуб «Прометей». Счёт матча — 67:65 (20:13, 21:15, 24:8, 18:13).
«Прометей» с первой четверти захватил инициативу в матче, поведя со счётом 20:13 к первому перерыву. Во втором игровой отрезке отставание «Пармы» достигло 13 очков.
В третьей десятиминутке пермской команде удалось совершить рывок и не только отыграться, но и вырваться вперёд — к заключительной четверти счёт на табло был 52:49 в пользу пермяков. Однако в заключительной четверти сильнее оказался «Прометей» — 18:13 по итогам десятиминутки и 67:65 по итогам встречи.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Д'Анджело Харрисон, набравший 20 очков. В составе пермяков отличился Евгений Воронов, набравший 15 очков.
Ранее стало известно, что «Парма» официально сменила название на «Парма-Париматч». Таким образом, в новом сезоне в Единой Лиге ВТБ, а также в Лиге чемпионов команда выступит под названием «Парма-Париматч» и «Parma-Parimatch» соответственно.
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