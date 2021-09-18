Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ
Комментарии

Московский ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче полуфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 91:78.

Московский клуб уже в первой четверти сделал весомую заявку на победу, выиграв игровой отрезок со счётом 22:6. Во второй четверти командам не удалось выявить сильнейшего, на большой перерыв коллективы ушли при счёте 49:33 в пользу ЦСКА.

В третьей четверти чуть сильнее оказался ЦСКА, увеличивший отрыв от соперника до 17 очков и превративший заключительную десятиминутку в формальность. В заключительном игровом отрезке «Локомотиву-Кубань» так и не удалось отыграться. Итоговый счёт встречи — 91:78 (22:6, 27:27, 25:24, 17:21) в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марюс Григонис, набравший 16 очков. В составе краснодарцев 20 очков на свой счёт записал Эррик Макколлум.

Суперкубок Единой лиги ВТБ. 1/2 финала
18 сентября 2021, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 78
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Григонис - 16, Швед - 14, Милутинов - 12, Лундберг - 11, Ухов - 10, Клайберн - 9, Курбанов - 5, Фойгтман - 5, Шенгелия - 5, Антонов - 2, Боломбой - 2, Хоменко
Локомотив-Кубань: Макколум - 20, Мотли - 18, Томпсон - 14, Кидд - 9, Емченко - 6, Елатонцев - 5, Долинин - 2, Мартюк - 2, Щербенев - 2, Ведищев, Калинов, Паунич

В финале московский ЦСКА встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021