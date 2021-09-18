ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче полуфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 91:78.



Московский клуб уже в первой четверти сделал весомую заявку на победу, выиграв игровой отрезок со счётом 22:6. Во второй четверти командам не удалось выявить сильнейшего, на большой перерыв коллективы ушли при счёте 49:33 в пользу ЦСКА.



В третьей четверти чуть сильнее оказался ЦСКА, увеличивший отрыв от соперника до 17 очков и превративший заключительную десятиминутку в формальность. В заключительном игровом отрезке «Локомотиву-Кубань» так и не удалось отыграться. Итоговый счёт встречи — 91:78 (22:6, 27:27, 25:24, 17:21) в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марюс Григонис, набравший 16 очков. В составе краснодарцев 20 очков на свой счёт записал Эррик Макколлум.

В финале московский ЦСКА встретится с санкт-петербургским «Зенитом».