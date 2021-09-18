Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Итудис показывал «козу», чирлидерши заряжали на победу. Лучшие фото Суперкубка ВТБ

Итудис показывал «козу», чирлидерши заряжали на победу. Лучшие фото Суперкубка ВТБ
ЦСКА — «Локомотив-Кубань»
Комментарии

18 сентября в Москве на площадке стадиона «ВТБ Арена» санкт-петербургский «Зенит» обыграл казанский УНИКС в матче полуфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 83:76. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Шабазз Напьер, набравший 33 очка. В составе казанцев 22 очка на свой счёт записал Марио Хезонья.

В другой встрече московский ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче полуфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 91:78. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марюс Григонис, набравший 16 очков. В составе краснодарцев 20 очков на свой счёт записал Эррик Макколлум.

Лучшие фото с полуфинальных матчей Суперкубка Единой лиги ВТБ — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021