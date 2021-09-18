Итудис показывал «козу», чирлидерши заряжали на победу. Лучшие фото Суперкубка ВТБ

18 сентября в Москве на площадке стадиона «ВТБ Арена» санкт-петербургский «Зенит» обыграл казанский УНИКС в матче полуфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 83:76. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Шабазз Напьер, набравший 33 очка. В составе казанцев 22 очка на свой счёт записал Марио Хезонья.
В другой встрече московский ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче полуфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 91:78. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марюс Григонис, набравший 16 очков. В составе краснодарцев 20 очков на свой счёт записал Эррик Макколлум.
Лучшие фото с полуфинальных матчей Суперкубка Единой лиги ВТБ — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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