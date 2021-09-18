Димитрис Итудис прокомментировал выход ЦСКА в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче полуфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».



«Очевидно, у нас были хорошие и плохие части матча. Был хороший дебют, мы доминировали, хорошо играли в защите, набирали очки и хорошо создавали. После этого наша защита резко сдала, было очень плохой, мы позволили им набрать 27 очков во второй четверти, при том что «Локо» играл в неполном составе, многие игроки пропускали матч из-за травмы. У нас снова было хорошее начало третьей четверти, мы до конца контролировали игру с точки зрения результата.

Что касается качества игры, было очевидно, что в некоторых ситуациях у нас «не было ног», свежести. Но это предсезонка, мы под нагрузкой, потому пытались распределить время. Поздравляю команду с победой. Этот турнир посвящен памяти великого тренера и человека Александра Гомельского. К сожалению, мы также потеряли Душана Ивковича, моего большого друга, великого тренера и человека", — приводит слова Итудиса официальный сайт московской команды.



В финале ЦСКА сыграет с санкт-петербургским «Зенитом», обыгравшим казанский УНИКС в 1/2 финала.