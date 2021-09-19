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Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук пришли на свадьбу Энтони Дэвиса

Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук пришли на свадьбу Энтони Дэвиса
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Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук стали гостями на свадьбе своего одноклубника — Энтони Дэвиса. Соответствующую фотографию в «сториз» своего «инстаграма» разместил бывший форвард калифорнийского клуба Джаред Дадли.

Фото: https://www.instagram.com/jareddudley10/

Супругой Дэвиса стала его давняя подруга — Марлен.

В сезоне-2019/2020 «Лейкерс» завоевали чемпионский титул, однако в следующем сезоне клуб вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Финикс Санз». В это межсезонье «Лос-Анджелес» стал самым возрастным клубом в истории НБА. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.

Ранее прославленный баскетболист, а ныне эксперт и телеведущий Шакил О'Нил поделился мыслями о самой большой угрозе для «Лейкерс» в новом сезоне.

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