Шакил О'Нил объяснил, в чём современные игроки уступают предыдущему поколению

Прославленный баскетболист, а ныне эксперт и телеведущий Шакил О'Нил высказался о современных игроках, рассказав, чем они уступают предыдущему поколению. По словам О'Нила, баскетболисты стали слишком ленивыми и дружелюбными.
«Как я ненавижу слова «новая эпоха». Вспомните, как было раньше: мы все сражались друг с другом. А что сейчас? Игроки стали ленивыми и слишком дружелюбными. И теперь они хотят, чтобы такие парни, как я или Роберт Орри, их уважали», — сказал Шакил в подкасте Big Shot Bob.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
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