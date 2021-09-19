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Гомельский назвал семь претендентов на выход в «Финал четырёх» Евролиги

Гомельский назвал семь претендентов на выход в «Финал четырёх» Евролиги
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский предположил, какие команды будут главными претендентами на выход в «Финал Четырёх» Евролиги в предстоящем сезоне. По мнению Владимира, такими клубами являются «Реал», «Барселона», «Анадолу Эфес», «Фенербахче», «Милан», а также ЦСКА и «Зенит». Соответствующее сообщение Гомельский оставил на своём официальном сайте.

Сезон Евролиги-2021/2022 стартует 30 сентября. В розыгрыше примут участие три российских клуба — ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Ранее Гомельский предположил, что тремя лучшими скорерами турнира станут Шабазз Напьер из «Зенита», Шейн Ларкин из «Анадолу Эфес» и Скотти Уилбекин («Маккаби Плейтика»).

Недавно Гомельский отреагировал на слухи о возможном переходе Айзеи Томаса в состав московского ЦСКА.

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