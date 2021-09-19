Экпе Юдо порвал связки надколенника, поскользнувшись на рекламной наклейке
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Центровой «Виртуса» Экпе Удо получил серьезную травму во время матча Суперкубка Италии с клубом «Дертона Баскет» (74:66). Юкпе поскользнулся на рекламной наклейке. Паркет игрок был вынужден покидать на носилках. Предварительный диагноз – разрыв связки надколенника. Как сообщил инсайдер Эмилиано Карчии в своём «твиттере», «Виртус» уже приступил к поиску замены для нигерийского баскетболиста.
Видео можно посмотреть на странице Eurosport IT в «Твиттере». Права на видео принадлежат Eurosport.
Напомним, в феврале 2021 года сообщалось, что ЦСКА вёл переговоры с Юдо. Красно-синие рассматривал его в качестве потенциальной замены центровому Николе Милутинову. Однако вскоре Юдо подписал контракт с «Пекином».
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