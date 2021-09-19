Бывший лучший шестой игрок НБА открыт для обмена в другой клуб

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Эрик Гордон открыт для обмена в другой клуб. Об этом сообщает MSN, ссылаясь на The Athletic.

По сведениям источника, 32-летний игрок не обращался к руководству «Хьюстона» с запросом по своему обмену, однако не прочь оказаться в «более благоприятной ситуации». При этом в «Рокетс» хотят, чтобы баскетболист остался в команде.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НБА Гордон в среднем за матч набирал 17,8 очка, выполнял 2,1 подбора и отдавал 2,6 передачи.

В 2017 году Гордон получил приз лучшему шестому игроку Национальной баскетбольной ассоциации — награду, которая присуждается лучшему запасному игроку по итогам регулярного сезона. В этом же году он стал победителем конкурса трёхочковых бросков.