Леброн Джеймс продал особняк за $ 19,6 млн, но понёс убытки
Поделиться
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продал особняк, который пустовал долгое время. В результате сделки Леброн получил крупную сумму в $ 19,6 млн. Об этом сообщает Yahoo Life.
Тем не менее Джеймс понёс убытки. Дело в том, что игрок купил особняк за $ 21 млн ещё шесть лет назад — в 2015 году. Таким образом, в результате совершённой сделки Леброн потерял почти $ 1,5 млн.
Примечательно, что изначально Джеймс просил за роскошный дом $ 20,5 млн. Такой ценник он выставил полгода назад. Однако ни одного покупателя такая сумма не устроила.
Ранее сообщалось, что Леброн вместе с Расселлом Уэстбруком стали гостями на свадьбе своего одноклубника — Энтони Дэвиса, супругой которого стала его давняя подруга — Марлен.
Новость по темеЛеброн Джеймс и Расселл Уэстбрук пришли на свадьбу Энтони Дэвиса
Комментарии
- 19 сентября 2021
-
15:51
-
15:09
-
14:22
-
13:20
-
12:11
-
11:14
-
10:23
-
09:25
-
09:00
-
08:52
-
00:48
- 18 сентября 2021
-
23:01
-
22:38
-
21:55
-
20:53
-
20:12
-
19:40
-
18:36
-
17:55
-
17:07
-
16:15
-
15:27
-
13:30
-
12:22
-
11:47
-
10:45
-
09:24
-
08:24
-
08:09
-
05:41
-
00:57
- 17 сентября 2021
-
23:52
-
22:49
-
21:55
-
21:29
Партнерский контент