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Леброн Джеймс продал особняк за $ 19,6 млн, но понёс убытки

Леброн Джеймс продал особняк за $ 19,6 млн, но понёс убытки
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продал особняк, который пустовал долгое время. В результате сделки Леброн получил крупную сумму в $ 19,6 млн. Об этом сообщает Yahoo Life.

Тем не менее Джеймс понёс убытки. Дело в том, что игрок купил особняк за $ 21 млн ещё шесть лет назад — в 2015 году. Таким образом, в результате совершённой сделки Леброн потерял почти $ 1,5 млн.

Примечательно, что изначально Джеймс просил за роскошный дом $ 20,5 млн. Такой ценник он выставил полгода назад. Однако ни одного покупателя такая сумма не устроила.

Ранее сообщалось, что Леброн вместе с Расселлом Уэстбруком стали гостями на свадьбе своего одноклубника — Энтони Дэвиса, супругой которого стала его давняя подруга — Марлен.

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