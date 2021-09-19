«Клипперс» заключили крупнейшую сделку в истории по продаже прав на название арены

«Лос-Анджелес Клипперс» заключил сделку по продаже прав на название своей арены. Соглашение было оформлено с компанией-разработчиком программного обеспечения Intuit сроком на 23 года. В общей сложности фирма выплатит калифорнийскому клубу более $ 500 млн – по $ 22 млн в год. Об этом сообщил журналист Джо Помплиано в своём «твиттере».



Как рассказал Помплиано, эта сделка стала крупнейшей в истории НБА. Арена на 18 000 мест должна открыться в 2024 году.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Джо Помплиано в «Твиттере».

Ранее владелец «Клипперс» Стив Баллмер сообщил, что форвард команды Кавай Леонард может пропустить весь следующий сезон Национальной баскетбольной ассоциации.