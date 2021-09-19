«Клипперс» заключили крупнейшую сделку в истории по продаже прав на название арены
Поделиться
«Лос-Анджелес Клипперс» заключил сделку по продаже прав на название своей арены. Соглашение было оформлено с компанией-разработчиком программного обеспечения Intuit сроком на 23 года. В общей сложности фирма выплатит калифорнийскому клубу более $ 500 млн – по $ 22 млн в год. Об этом сообщил журналист Джо Помплиано в своём «твиттере».
Как рассказал Помплиано, эта сделка стала крупнейшей в истории НБА. Арена на 18 000 мест должна открыться в 2024 году.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Джо Помплиано в «Твиттере».
Ранее владелец «Клипперс» Стив Баллмер сообщил, что форвард команды Кавай Леонард может пропустить весь следующий сезон Национальной баскетбольной ассоциации.
Новость по темеКавай Леонард может пропустить весь следующий сезон НБА
Комментарии
- 19 сентября 2021
-
17:13
-
16:40
-
15:51
-
15:09
-
14:22
-
13:20
-
12:11
-
11:14
-
10:23
-
09:25
-
09:00
-
08:52
-
00:48
- 18 сентября 2021
-
23:01
-
22:38
-
21:55
-
20:53
-
20:12
-
19:40
-
18:36
-
17:55
-
17:07
-
16:15
-
15:27
-
13:30
-
12:22
-
11:47
-
10:45
-
09:24
-
08:24
-
08:09
-
05:41
-
00:57
- 17 сентября 2021
-
23:52
-
22:49
Партнерский контент