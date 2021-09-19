«Локомотив-Кубань» проиграл УНИКСу в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ
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Казанский УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась со счётом 84:70 (21:22, 20:22, 21:16, 22:10). Напомним, в полуфинале Суперкубка УНИКС проиграл петербургскому «Зениту» со счётом 76:83, «Локомотив-Кубань» уступил московскому ЦСКА (78:91).
Суперкубок Единой лиги ВТБ. За 3-е место
19 сентября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
84 : 70
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Хезонья - 27, Списсу - 12, Джекири - 10, Комолов - 9, Браун - 8, Канаан - 7, Клименко - 4, Валиев - 3, Браун - 2, Воронцевич - 2, Зайцев, Узинский
Локомотив-Кубань: Макколум - 19, Кидд - 14, Мотли - 8, Емченко - 7, Ведищев - 5, Елатонцев - 4, Мартюк - 4, Паунич - 4, Долинин - 2, Калинов - 2, Щербенев - 1
Первая четверть прошла в равной борьбе, УНИКС отставал на одно очко. В том же духе прошёл второй игровой отрезок, где краснодарский клуб чуть увеличил преимущество. Зато третья четверть осталась за УНИКСом, который не только сравнял счёт, но и вышел вперёд. В заключительной четверти казанские баскетболисты уверенно довели матч до победы.
В финале Суперкубка сыграют «Зенит» и ЦСКА, начало встречи — в 19:00 мск.
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