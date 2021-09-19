«Локомотив-Кубань» проиграл УНИКСу в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась со счётом 84:70 (21:22, 20:22, 21:16, 22:10). Напомним, в полуфинале Суперкубка УНИКС проиграл петербургскому «Зениту» со счётом 76:83, «Локомотив-Кубань» уступил московскому ЦСКА (78:91).

Первая четверть прошла в равной борьбе, УНИКС отставал на одно очко. В том же духе прошёл второй игровой отрезок, где краснодарский клуб чуть увеличил преимущество. Зато третья четверть осталась за УНИКСом, который не только сравнял счёт, но и вышел вперёд. В заключительной четверти казанские баскетболисты уверенно довели матч до победы.



В финале Суперкубка сыграют «Зенит» и ЦСКА, начало встречи — в 19:00 мск.