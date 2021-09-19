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ЦСКА победил «Зенит» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ

ЦСКА победил «Зенит» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ
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Московский ЦСКА победил петербургский «Зенит» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 81:73 в пользу армейского клуба.

Первую четверть уверенно выиграли баскетболисты Димитриса Итудиса. На руку ЦСКА сыграла и травма, полученная лидером соперников Шабаззом Напьером. Во втором игровом отрезке сильнее был уже «Зенит», набравший на шесть очков больше, чем армейцы. После большого перерыва москвичи снова начали превосходить команду из Санкт-Петербурга, упрочив преимущество в счёте. В заключительной четверти петербуржцы пытались навязать борьбу, но не сумели догнать соперника.

Самым результативным игроком армейцев стал Уилл Клайберн — 18 очков, у «Зенита» лучшим был Билли Бэрон (17 очков).

Суперкубок Единой лиги ВТБ. Финал
19 сентября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
81 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Клайберн - 18, Лундберг - 14, Григонис - 11, Милутинов - 10, Фойгтман - 7, Швед - 7, Шенгелия - 7, Курбанов - 5, Боломбой - 2, Антонов, Ухов, Хоменко
Зенит: Бэрон - 17, Лойд - 15, Мики - 12, Пойтресс - 12, Карасёв - 8, Понитка - 6, Зубков - 3, Вольхин, Захаров, Напьер, Пушков, Топтунов
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