Названы MVP, символическая пятёрка и лучший тренер Суперкубка Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА победил петербургский «Зенит» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 81:73 в пользу армейского клуба.



Самым ценным игроком турнира признан форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший в финальном матче 19 очков. В символическую сборную Суперкубка лиги ВТБ вошли Марио Хезонья (УНИКС), Билли Бэрон («Зенит»), Эррик Макколлум («Локомотив-Кубань»), Джордан Мики («Зенит») и Никола Милутинов (ЦСКА). Лучшим тренером турнира признали наставника ЦСКА Димитриса Итудиса.



Первую четверть финального матча уверенно выиграли баскетболисты Итудиса. На руку ЦСКА сыграла и травма, полученная лидером соперников Шабаззом Напьером. Во втором игровом отрезке сильнее был уже «Зенит», набравший на шесть очков больше, чем армейцы. После большого перерыва москвичи снова начали превосходить команду из Санкт-Петербурга, упрочив преимущество в счёте. В заключительной четверти петербуржцы пытались навязать борьбу, но не сумели догнать соперника.

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