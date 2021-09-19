Эксперт: Дюрант — лучший игрок на планете! Леброн даже не находится в той же стратосфере

Известный баскетбольный аналитик Скип Бэйлесс предположил, кто будет претендовать на награду самому ценному игроку НБА в сезоне-2021/2022.



«Всё, что я знаю и говорю на протяжении трёх лет: Кевин Дюрант — самый лучший игрок на планете! Леброн Джеймс даже не находится в той же стратосфере. Вдобавок в списке фаворитов Леброн должен быть ниже своего товарища по команде — Энтони Дэвиса. Если бы Кавай Леонард был хоть наполовину здоров, его тоже нужно было бы поставить выше Леброна», — написал Бэйлесс в «Твиттере».



Ранее Дюрант сделал выпад в адрес Стефена Карри. Дюрант и Карри несколько лет вместе выступали за «Голден Стэйт». В составе «Уорриорз» Дюрант стал двукратным чемпионом НБА и дважды был признан самым ценным игроком финальной серии. Что касается Карри, то он трёхкратный чемпион НБА, двукратный обладатель награды самому ценному игроку регулярного чемпионата.

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