Илона Корстин: у Единой лиги ВТБ появилось еще одно знаковое мероприятие — Суперкубок

Генеральный директор Лиги Илона Корстин подвела итоги первого предсезонного Суперкубка Единой Лиги ВТБ, победу в котором одержал ЦСКА.



«Могу ли сравнить Суперкубок и Матч звёзд? Оба события для нас важны, но они довольно разные, не стоит их сравнивать. Суперкубок — это все-таки спортивная история в рамках подготовки к сезону, где четыре лучших команды Лиги борются за титул в формате «Финала четырех». Может быть это еще не официальные матчи, но команды уже всерьез воспринимают эти игры. Сегодня на паркете была отчаянная борьба. К сожалению, лидер «Зенита» Шабаз Напьер в финале против ЦСКА получил травму в самом начале матча. Если бы он играл, то финальная игра могла бы сложиться по-другому, было бы больше накала.

Если же говорить про Матч Всех звёзд, то это больше про шоу, где мы берем всю организацию на себя и хотим провести не только баскетбольный матч, а еще и яркое событие в плане музыки и представления. Так что Матч Всех звёзд и Суперкубок — это разные события, но мы рады, что у нас появляется еще одно знаковое мероприятие. Тем самым мы продвигаем Лигу ВТБ и популяризируем наш любимый вид спорта. Как оцениваю первый предсезонный Суперкубок Лиги ВТБ в плане организации? Считаю, что все прошло на высоком уровне. Хочу поблагодарить всех наших партнеров и спонсоров, особенно Московский спорт, с которыми мы совместно провели Суперкубок. Думаю, что в следующем году повторим! Какие яркие моменты и лучших игроков могу выделить на Суперкубке? По первому игровому дню мне очень понравился разыгрывающий «Зенита» Шабазз Напьер, который как раз сегодня получил травму. Я считаю, что лучшим игроком турнира был Уилл Клайберн, который и получил приз MVP.

В каждой команде мы попытались выделить одного-двух игроков. В УНИКСе это новичок Марио Хезонья, в «Локо» — Эрик Макколлум, который в прошлом сезоне играл за «Химки». В ЦСКА отмечу Уилла Клайберна и Николу Милутинова — важные игроки в ротации Димитриса Итудиса. Думаю, матчи Суперкубка это только начало и по ходу сезона раскроется много игроков, которые будут стараться показать себя с лучшей стороны!", — цитирует Корстин официальный сайт Единой лиги ВТБ.