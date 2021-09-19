Андрей Ватутин — о финале Суперкубка ЦСКА — «Зенит»: тревожный звонок не прозвенел

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением после финала Суперкубка Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (81:73).
«Это интересный опыт. Знаю, что организаторы думают, как изменить турнир в следующем году. В любом случае здорово, что Кубок состоялся. Уровень очень серьёзный, учитывая, что три из четырёх команд играют в Евролиге.
Традиционно, если ЦСКА выигрывает такой турнир, то это воспринимается как должное, а если нет – то как тревожный звонок. Но звонок не прозвенел. Это последний товарищеский турнир, впереди матчи сезона, но делать выводы о готовности команды рано. Она ещё в поиске игры», – цитирует Ватутина ТАСС.
Суперкубок Единой лиги ВТБ прошёл впервые, турнир носит имя Александра Яковлевича Гомельского. В этом году турнир не входит в календарь Единой лиги ВТБ, являясь предсезонным. Впоследствии планируется начинать официальный сезон с этого турнира.
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