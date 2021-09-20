Зарплата в НБА может серьёзно вырасти благодаря новой сделке по телеправам

Потолок зарплат в Национальной баскетбольной ассоциации может вырасти до 171 $ млн к 2025 году. Как сообщает Forbes, увеличение потолка может произойти благодаря крупному телеконтракту, сумма которого может составить $ 75 млрд, годовая выплата — 8,3 млрд.
В прошлый раз НБА продала телеправа за $ 24 млрд, нынешние годовые выплаты составляют 2,6 млрд. Впрочем, увеличенные выплаты не гарантируют резкого роста потолка зарплат — сообщается, что лига может искусственно огранить его рост.
Ранее НБА опубликовала полное расписание матчей сезона-2021/2022. Новый сезон регулярного чемпионата стартует 19 октября и завершится 10 апреля. Первые матчи плей-офф запланированы на 16 апреля. Первая игра финала НБА запланирована на четверг, 2 июня.
Напомним, чемпионом НБА прошлого сезона стал «Милуоки Бакс», который в финальной серии со счётом 4-2 обыграл «Финикс Санз». «Милуоки Бакс» победил в Национальной баскетбольной ассоциации впервые за 50 лет. В предыдущий раз «Бакс» брали титул в 1971 году. Таким образом, «Милуоки» оформил своё второе чемпионство в истории.
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