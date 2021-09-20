Третий номер драфта НБА 2008 года подписал контракт с УНИКСом

Атакующий защитник О Джей Мэйо перешёл в казанский УНИКС. Как сообщает официальный сайт клуба, 33-летний баскетболист поставил подпись под однолетним контрактом.
Мэйо был выбран под третьим номером на драфте НБА 2008 года «Мемфис Гриззлиз» и стал одним из ключевых игроков команды уже в первом сезоне. Набирая 18,5 очка, он вошёл в символическую сборную лучших новичков НБА.
Затем Мэйо провёл в составе «Мемфиса» ещё три года. В сезоне-2010/2011 команда с его участием дошла до полуфинала Западной конференции, где уступила «Оклахома Сити-Тандер» (3:4). В 2012-м он перешёл из «Мемфиса» в «Даллас Маверикс», где провёл один сезон. Следующие три года он выступал за «Милуоки Бакс». Всего на счету баскетболиста 547 матчей в НБА. Его средняя статистика за карьеру — 13,8 очка, 3,1 передачи и 2,9 подбора.
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