Тренер назвал отличие между Майклом Джорданом и Коби Брайантом

Известный баскетбольный тренер Джим Климмонс поделился мнением о разнице между Майклом Джорданом и Коби Брайантом. Специалист подчеркнул, что Брайан являлся более выраженным снайпером.



«Люди говорят, что Джордан и Брайант были сделаны из одного теста, и это действительно так. Разница в том, что Коби был прирождённым убийцей и снайпером. Каждый раз, когда он получал мяч, он хотел забросить его в корзину. Джордан же, когда набрался опыта, охотно действовал в роли распасовщика. В конечном счёте, они оба были фантастическими игроками», — рассказал Климмон в подкасте Universe Galaxy.



5-кратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

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