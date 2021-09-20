Владимир Гомельский высказался о матче ЦСКА — «Зенит»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал итоги Суперкубка Единой лиги ВТБ. ЦСКА одержал победу со счётом 81:73.
«Травма Напьера на первой же минуте матча очень расстроила меня. Игра „Зенита" в позиционном нападении без Напьера сильно обеднела. Обе команды очень старались в обороне. ЦСКА стремился запускать соперников в слабую сторону, выстроив подстраховку. Не справлялись только с Бэроном. Зенит стремился выдавить „армейцев“ дальше в поле. Но смены при каждом заслоне позволяли армейцам использовать мисмэтчи, иногда даже в трёхсекундной зоне. Обе команды допустили достаточно много потерь мяча.
Переход к быстрому прорыву у „Зенита“ был хуже, чем в матче в начале сентября в Санкт-Петербурге. А у ЦСКА, наоборот, гораздо лучше. В ЦСКА Лундберг, Клайберн, Швед и Милутинов сыграли на высоком уровне. В „Зените“ Бэрон и Мики. До начала сезона обеим командам предстоит много работать над сменой тактических построений по ходу встречи», — написал Гомельский на своём сайте.
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