В «Зените» назвали легионера, который будет заявлен только на Евролигу

Генеральный директор баскетбольного «Зенита» Александр Церковный прокомментировал переход Шабазза Напьера и назвал легионера, который будет заявлен только на Евролигу.



«Тяжёлые переговоры с Шабаззом? Скорее они были длительные. Он всю карьеру провёл в США, и как семейному человеку ему нужно было время, чтобы определиться со столь крутым изменением в жизни. И длительность диалога подчеркивает, что Шабазз принял взвешенное решение при переходе в «Зенит». Он отдаёт себе отчёт, где находится и что от него ждут в новом клубе.



Френкэмп? Мы расцениваем его как игрока с большим потенциалом. Последний сезон Коннер был лидером «Мурсии». Это не топ-команда, но она играет в сильнейшем чемпионате Европы. Он зарекомендовал себя в играх против грандов испанской ACB, брал инициативу на себя в решающие минуты. Плюс у него хороший возраст. Всё это говорит о том, что Фрэнкэмп может раскрываться на новом уровне. Конечно, ему потребуется время на адаптацию, но постараемся максимально помочь американскому разыгрывающему, чтобы этот период не затянулся. Кто из легионеров будет заявлен только на Евролигу? Френкэмп», — цитируют функционера «Известия».